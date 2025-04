Ist das der nächste Österreicher in der Formel 1?

Der Schritt ins Rennauto

„Ich war schon als Kind motorsportfanatisch“, sagt Schranz. „Irgendwann bin ich Kart fahren gegangen, aber bald habe ich den Wunsch verspürt, auch Rennen zu fahren.“ In Bozen fuhr er die ersten echten Rennrunden im Kart, auf dem Pannonia-Ring waren es erste Tests in einem Formel-4-Auto. In diesem Jahr will es der Rennfahrer genauer wissen und startet in der Central European Zone (CEZ) Championship, als einziger Österreicher der Serie.