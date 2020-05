Rosbergs Verbremser sorgen für Spekulationen

Der dreifache Formel-1-Weltmeister Sir Jackie Stewart (75) hingegen, kann der Theorie einiges abgewinnen. Zu Rosbergs Fehler sagt er: "Er hätte zumindest versuchen können, um die Kurve zu kommen. Aber er hat es nicht getan. Zuerst dachte ich, das wäre eine weise Entscheidung. Dann fragte ich mich: ,Hallo, was geht hier vor?’"

Rosberg erklärte sein Verhalten so: "Ich hätte die Kurve noch schaffen können, aber dann wäre der Vorderreifen eckig gewesen und ich hätte einen zusätzlichen Boxenstopp gebraucht."

Fakt ist: Hamilton holte seinen 28. Formel-1-Sieg, überholte damit Jackie Stewart und holte in der WM sieben Punkte auf. Rosberg liegt noch 22 Zähler vorne. Ein Sieg ist 25 Punkte wert. Fortsetzung des Duells am 21. September in Singapur.

Der Große Preis von Italien in Bildern: