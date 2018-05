Formel 1: Regeländerungen für leichteres Überholen ab 2019

Die Formel 1 reagiert auf ihre Überholproblematik - und das in ungewohnt schneller Art und Weise: Am Montagabend entschieden sich die Strategiegruppe, die Formel-1-Kommission und das World Motor Sport Council in einer Abstimmung für umfassende Regeländerungen ab 2019.

Mit den 2017 eingeführten breiteren Rennern verschlimmerte die Königsklasse ihr Überholproblem noch - die breiten Frontflügel machten die Autos empfindlicher für Luftverwirbelungen, wodurch es schwieriger wurde, dicht hinter dem Vordermann herzufahren. Vor allem in schnellen Kurven mussten die Piloten Abstand halten.

Die Änderungen im Überblick

Das soll sich nun ändern: Die Frontflügel müssen ab der kommenden Saison einfacher gestaltet sein - was wohl das Ende für die komplexen Aerodynamik-Strukturen bedeutet - und sollen so den Anpressdruck an der Vorderachse verringern. Dadurch wird das Fahrzeug weniger empfindlich für Luftverwirbelungen.