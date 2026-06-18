Lauda, Wendlinger & Co.: Diese Ikonen starten bei der Legenden-Parade

Das Grand-Prix-Wochenende auf dem Red Bull Ring am 27. und 28 Juni wird nicht nur aufgrund der modernen Formel-1-Autos zum Spektakel. Unter dem Titel "GP Icons", wie es in der Presseaussendung der steirischen Rennstrecke heißt, werden ausgewählte Fahrzeuge aus den Jahren 1975 bis 2010 bei einer Showfahrt am Sonntag über den Asphalt jagen.

Ferrari bringt den 312T aus dem Weltmeister-Jahr 1975 an den Start, der von Mathias Lauda in Ehren an Vater Niki pilotiert wird. Rubens Barrichello steigt in den F2002, der Erinnerungen an den "let Michael pass for the championship"-Skandal weckt. Jean Alesi, Christian Danner und Mark Webber pilotieren die Brabham-Boliden BT46B (1978), BT52 sowie den BT52B (beide 1983).