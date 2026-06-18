Lauda, Wendlinger & Co.: Diese Ikonen starten bei der Legenden-Parade
Das Grand-Prix-Wochenende auf dem Red Bull Ring am 27. und 28 Juni wird nicht nur aufgrund der modernen Formel-1-Autos zum Spektakel. Unter dem Titel "GP Icons", wie es in der Presseaussendung der steirischen Rennstrecke heißt, werden ausgewählte Fahrzeuge aus den Jahren 1975 bis 2010 bei einer Showfahrt am Sonntag über den Asphalt jagen.
Ferrari bringt den 312T aus dem Weltmeister-Jahr 1975 an den Start, der von Mathias Lauda in Ehren an Vater Niki pilotiert wird. Rubens Barrichello steigt in den F2002, der Erinnerungen an den "let Michael pass for the championship"-Skandal weckt. Jean Alesi, Christian Danner und Mark Webber pilotieren die Brabham-Boliden BT46B (1978), BT52 sowie den BT52B (beide 1983).
Die Italiener Pier Luigi Martini und Paolo Barilla sitzen in den sechsrädigen Kult-Tyrrell P34 (1976) sowie P34B (1977). Jan Lammers und Karl Wendlinger steigen in die Lotus 77 (1976) sowie 88 aus 1981. Den einzigen Red Bull wird David Coulthard bewegen. Der RB6 aus dem Jahr 2010 war der erste, mit dem Sebastian Vettel die Weltmeisterschaft gewann.
Gerade bei älteren Formel-1-Fans genießt die Showfahrt mit älteren Autos große Beliebtheit. Mit zehn Fahrzeugen aus 35 Jahren Geschichte dürfte auch heuer für jeden Genießer der "Königsklasse" etwas dabei sein.
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