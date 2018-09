Räikkönens offene Zukunft belastet Ferrari bei Titeljagd

Kimi Räikkönen verzog keine Miene, als Lewis Hamilton schon die erste Abschiedsrede für ihn hielt. "Dieser Sport würde ihn vermissen. Er hatte eine unglaubliche Karriere und es war eine Ehre, gegen einen großen Finnen wie ihn zu fahren", versicherte der Formel-1-Weltmeister zuletzt in Monza und erzählte davon, wie er selbst einst an der Spielkonsole virtuell immer als Räikkönen antrat.

Räikkönen lauschte Hamiltons Hymne unbewegt, obwohl die Spekulationen um sein Aus bei Ferrari immer mehr Fahrt bekommen. "Es wird immer Optionen geben, generell im Leben", sagte der 38-Jährige nur.

Sein Team hat sich in der so wichtigen Zukunftsfrage nach dem künftigen Teamkollegen des deutschen Vierfach-Weltmeisters Sebastian Vettel in den vergangenen Wochen in die Zwickmühle manövriert. Eigentlich schien im Frühsommer schon beschlossen, dass der 20-jährige Ferrari-Nachwuchsmann Charles Leclerc von Sauber aufsteigt und im nächsten Jahr Räikkönen ersetzt. Doch der Rennstall verpasste es, öffentlich Klarheit zu schaffen - wohl auch, weil Räikkönen, 2007 der bisher letzte Ferrari-Weltmeister, weiter Fürsprecher im Team hat.