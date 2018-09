Räikkönen holt sich in Monza überraschend die Pole

Kimi Räikkönen hat den beiden Topfavoriten Sebastian Vettel und Lewis Hamilton in der Qualifikation zum Großen Preis von Italien in Monza einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Finne sicherte sich die Poleposition, verwies im Qualifying seinen deutschen Teamkollegen Vettel und den britischen Weltmeister Hamilton auf die Startplätze zwei und drei. Der Mercedes-Pilot war in den vergangenen vier Jahren in Monza stets vom ersten Platz gestartet.

Vettel verspielte die Poleposition durch einen Fehler in der letzten Kurve. In der WM hat der Deutsche vor dem 14. Saisonlauf am Sonntag 17 Punkte Rückstand auf Titelverteidiger Hamilton.

Der bald 39-jährige Räikkönen lieferte mit einer Rundenzeit von 1:19,119 Min. und einem Schnitt von über 263 km/h zudem die schnellste Monza-Runde aller Zeiten ab. Bisheriger Rekordhalter war Juan Carlos Montoya mit 1:19,525.