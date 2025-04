Sieg und WM-Führung in der Formel 1 für Oscar Piastri

Zum ersten Mal seit 2010 (Mark Webber) führt ein Australier die Weltmeisterschaft in der Formel 1 an. Favorit Oscar Piastri kassierte am Sonntag 25 Punkte für den Sieg beim Grand Prix von Saudi-Arabien und überholte damit seinen McLaren-Teamkollegen Lando Norris, der seine Siegchancen schon am Samstag mit einem Crash im Qualifying weggeworfen hatte.

Rang zwei auf dem Jeddah Corniche Circuit ging an Max Verstappen im Red Bull, Platz drei rettete Charles Leclerc hauchdünn vor Norris ins Ziel.