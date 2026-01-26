Formel-1-Star Hülkenberg im Gespräch: „Diese Reform ist die extremste“

Noch werden nicht alle Karten auf den Tisch gelegt, wenn am Montag die Formel-1-Autos ihre ersten Testrunden der Saison drehen. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem Circuit Barcelona-Catalunya werden die Teams versuchen, ihre Technik-Tricks so lange wie möglich auch vor der Konkurrenz geheim zu halten. Wer hat den besten Antrieb gebaut? Wer hat die neue Aerodynamik am besten im Griff? Noch weiß niemand, welchem Team im Jahr der großen Regelreform der große Wurf gelungen ist. Auch nicht Nico Hülkenberg. Vor seiner ersten offiziellen Fahrt im Audi sprach der 38-Jährige über ...

... die neuen Regeln ab dieser Saison: "Ich habe schon viele Reformen erlebt. Aber diese ist definitiv die extremste von allen. Wir haben 2026 eine komplett neue Formel 1." ... Fahrten am Simulator: "Das Problem ist: Wenn man ein Auto noch nicht auf der Rennstrecke gefahren ist, hat man keine Referenz, um den Simulator mit Daten zu füttern. Die Musik beginnt erst auf der Rennstrecke zu spielen." ... seine Erfahrung: "Was 2015 passiert ist, spielt jetzt keine Rolle mehr. Wir starten mit einem weißen Blatt Papier. Alle müssen lernen, wie diese Autos zu fahren sind." ... die Kräfteverhältnisse: "Speziell in der ersten Hälfte der neuen Saison könnte es turbulent sein. Gut möglich, dass sich das Kräfteverhältnis zwischen den Teams von Strecke zu Strecke ändert."