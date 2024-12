Formel 1: Neuer Kollege für Yuki Tsunoda bei Racing Bulls

Der Rennstall Racing Bulls hat das letzte Formel-1-Cockpit für die kommende Saison an den jungen Franzosen Isack Hadjar vergeben. Wie das Schwester-Team von Red Bull am Freitag mitteilte, fährt der bisherige Formel-2-Pilot im neuen Jahr an der Seite des Japaners Yuki Tsunoda.