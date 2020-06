Formel 1: Nachtarbeit ohne Überstunden

Wenn Jenson Button und Lewis Hamilton um vier Uhr in der Früh an der Hotelbar sitzen,

... wenn Michael Schumacher nach Mitternacht mit dem Fahrrad auf der Grand-Prix-Strecke unterwegs ist,

... wenn Sebastian Vettel die ganze Nacht Videofilme anschaut,

... dann ist die Formel 1 in Singapur angekommen.



"Wir bleiben alle in der europäischen Zeit, weil das Rennen erst um 20 Uhr Ortszeit anfängt", sagt Doppelweltmeister Vettel. "Viele Fahrer stehen so gegen 14 Uhr auf." Mercedes-Mann Nico Rosberg simuliert in seinem Hotel mit heruntergelassenen Rollos die tiefe Nacht und sagt: "Man gewöhnt sich schnell daran." Einige Piloten trainieren mitten in der Nacht, damit sich der Körper nicht auf die neue Ortszeit einstellt – denn Singapur ist Mitteleuropa sechs Stunden voraus.



Die Mechaniker beginnen ihren Arbeitstag um zirka 15 Uhr und schieben Nachtschichten. Trotzdem befinden sie sich weiter in den europäischen Kernarbeitszeiten. "Manchmal sehen wir auf dem Weg ins Hotel die Sonne aufgehen", sagt Lotus-Sportdirektor Steve Nielsen auf www.motorsport-total.com. "Trotzdem belastet uns der Abstecher nach Singapur viel weniger, als beispielsweise die Reise nach China, denn wir umgehen den Jetlag komplett. Dadurch können wir einen Tag später wegfliegen."



Mit dem Rennen in Singapur gelang es Formel-1-Boss Bernie Ecclestone, gleichzeitig auf zwei Kirtagen zu tanzen. Zum einen wird einer der lukrativsten Märkte im Osten erschlossen, zum anderen wird das Rennen im wichtigsten TV-Markt Europa zur gewohnten Zeit gestartet, am Sonntag um 14 Uhr (live ORF eins, RTL, Sky). Also um 20 Uhr Ortszeit.