Der Vertrag mit dem Formel-1-Grand-Prix von Aserbaidschan in Baku ist vorzeitig um drei Jahre bis 2023 verlängert worden. Dies gab das Management der Motorsport-Königsklasse am Dienstag offiziell in einer Mitteilung bekannt.

Seit 2017 finden F1-Rennen auf dem Baku City Circuit, einem Stadtkurs statt.