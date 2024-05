Trotz eines Fehlers holt Verstappen die Pole für den Sprint

Max Verstappen schimpfte über sich selbst und über seinen Fehler in der schnellen Runde. Dennoch reichte die Zeit des Niederländers für die Poleposition für das Sprintrennen in Miami am Samstag (18.00 MESZ/live ORF1, Sky).

"Diese Runde hat sich schrecklich angefühlt", sagte der dreifache Weltmeister. "Meine Reifen haben nicht richtig gearbeitet. Viel Spaß hat das heute nicht gemacht. Mir hat das Selbstvertrauen gefehlt."

Nur eine Zehntelsekunde fehlte Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Verstappens Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez kam auf Rang drei.