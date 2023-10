Ferrari und Leclerc überraschen Verstappen im Mexiko-Qualifying

Der Red-Bull-Star, der bereits als neuer und alter Weltmeister feststeht, hatte wie viele Piloten mit dem Reifengrip zu kämpfen. Das liegt traditionell an der Höhenluft in Mexiko-Stadt, allerdings auch an der derzeitigen Hitze im Land. "Es ist immer schwierig hier", gestand der Niederländer, "aber es gibt eine Menge Runden zu fahren." Verstappen gilt nach den Trainingssimulationen weiterhin als Favorit auf den Rennsieg.