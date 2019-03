Mercedes profitiert vom Ferrari-Drama in Bahrain

Souverän, unerschrocken und eiskalt. Der als Adjutant von Sebastian Vettel abgestempelte Charles Leclerc raste am Sonntag mit seinem Ferrari in Bahrain seinem ersten Sieg in der Formel 1 entgegen. Zehn Sekunden Vorsprung hatte der erst 21-jährige Monegasse elf Runden vor Schluss auf Lewis Hamilton, als er verzweifelt in den Boxenfunk rief: "Leute, ich habe ein Problem mit dem Motor! Was ist los?"

Ein technisches Problem war los. Das Energierückgewinnungsproblem beim Ferrari war defekt. Leclerc verlor pro Runde rund fünf Sekunden auf den Rest des Feldes, und er verlor auch das Rennen. Am Ende musste er wegen des Defektes sogar noch Treibstoff sparen. Am Ende wurde der Unglückliche Dritter: "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das war so ein unfassbares Rennen."

Den Sieg erbte Lewis Hamilton, der noch während der Fahrt zugab: "Für Charles war das extremes Pech. Und wir haben heute unheimliches Glück gehabt. Wir müssen noch sehr viel arbeiten, um mit der Konkurrenz mithalten zu können." Danach sagte er in Richtung Leclerc: " Ferrari ist extrem schnell. Dieser Mann hat sicher noch sehr viele Siege vor sich."