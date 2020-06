Mercedes-Duo wieder einsatzbereit

Nach Nico Rosberg hat sich auch Weltmeister Lewis Hamilton wieder fit für die Formel-1-Testfahrten in Barcelona gemeldet. Der britische Titelverteidiger löste seinen deutschen Mercedes-Teamkollegen am Freitagnachmittag entgegen der ursprünglichen Planung ab. Am Vortag hatte Hamilton wegen Fiebers sein Testprogramm abgebrochen und sollte eigentlich erst am Samstag wieder auf die Strecke gehen.

Der Wechsel in der Mittagspause sei „eine reine Vorsichtsmaßnahme“, teilte das Team mit. Rosbergs Einsatz am Freitag war bis zuletzt unsicher gewesen, weil er von einer Nervenentzündung im Nacken geplagt wurde. Am Freitag aber spulte er problemfrei insgesamt 65 Testrunden ab, das entspricht nahezu einer kompletten Renndistanz auf dem Circuit de Catalunya. „ Nicos Nacken und Rücken geht es gut, aber wir wollen kein unnötiges Risiko eingehen“, erklärte ein Mercedes-Sprecher.

Daher durfte am Nachmittag Hamilton ins Auto steigen. Auf diese Weise könne der 30-Jährige auch die am Vortag verpassten Proberunden aufholen. „Fühle mich ein bisschen besser“, twitterte Hamilton. Am Samstag soll der Champion dann erneut testen, Sonntag ist Rosberg wieder an der Reihe.