McLaren läuft die Zeit davon

So viel hatte sich McLaren von der Saison 2015 erwartet. Mit Honda wurde der traditionsreiche Motorenhersteller geholt, mit Fernando Alonso der zweifache Weltmeister. Doch gut zwei Wochen vor dem ersten Grand Prix in Australien am 15. März steckt das Team um Alonso (Weltmeister 2005, 2006) und Jenson Button (Weltmeister 2009) ganz tief in der Krise.

Das Auto mit der neuen Antriebseinheit funktioniert überhaupt nicht. Bei den Testfahrten am Circuit de Catalunya musste Jenson Button am Donnerstag bereits nach sieben Runden wieder aussteigen. Wegen eines Lecks in der Hydraulik musste der gesamte Antriebsstrang gewechselt werden, ein Vorhaben, das mehrere Stunden dauert.