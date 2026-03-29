Extremer Frust: Verstappen denkt an vorzeitiges Karriereende

Der vierfache Weltmeister Max Verstappen denkt laut über seine Zukunft in der Formel 1 nach. Nach seinem achten Platz beim Rennen am Sonntag in Suzuka sagte der frustrierte Niederländer, er frage sich, ob es sich noch lohne, in dem Sport weiterzumachen. Im Interview mit dem BBC-Radio wurde er gefragt, ob die Möglichkeit bestehe, dass er seinen bis zur Saison 2028 laufenden Vertrag bei Red Bull kündige. "Das ist genau, was ich meine", entgegnete Verstappen.

"Lohnt es sich?"

"Privat bin ich sehr glücklich", sagte der Red-Bull-Pilot laut der BBC. "Man wartet auch auf 24 Rennen. In dieser Saison sind es 22. Aber normalerweise sind es 24. Und dann fragt man sich einfach: Lohnt es sich? Oder macht es mir mehr Spaß, zu Hause bei meiner Familie zu sein? Meine Freunde öfter zu sehen, wenn man keinen Spaß am Sport hat?"