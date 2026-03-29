„Kimissimo!“ – Italien hofft schon auf Weltmeister Antonelli

Spätestens jetzt sei die Zeit gekommen, Kimi Antonelli in Schutz zu nehmen, meinte Toto Wolff, der Teamchef von Mercedes und fast so etwas wie eine Vaterfigur für den Teenager. „In Italien werden sie jetzt beginnen, über die Weltmeisterschaft zu sprechen“, sagte Wolff im Interview mit ServusTV. „Aber das ist viel zu früh, wir müssen das abdämpfen. Wir werden versuchen, das abzuwehren.“

Doch nicht nur in Italien ist die Euphorie groß über den souveränen Sieger des Grand Prix von Japan. Mit 19 Jahren, 7 Monaten und 4 Tagen ist Antonelli der jüngste WM-Führende in der F1-Geschichte. Und Antonelli ist der erste Italiener, der zwei Rennen in Serie gewinnen konnte seit Weltmeister Alberto Ascari 1953.

„Kimissimo!“, gratulierte die Gazzetta dello Sport. Die britische Sun schreibt vom „Formel-1-Wunderkind“, der Guardian sah eine „bemerkenswert souveräne“ Fahrt und die Daily Mail befürchtet, dass „Kimi Antonellis Geschwindigkeit Russels Status als WM-Favorit gefährdet“. Auch von Teamchef Toto Wolff bekam Antonelli „ein super Rennen“ attestiert. Nur den Start hat Antonelli einmal mehr verhaut. „Da muss er in die Fahrschule zurück und üben, wie man die Kupplung loslässt“, sagte Wolff. „Aber dann hatte er richtig Glück mit dem Safety Car, das gehört auch dazu.“