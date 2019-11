Formel 1 in Texas: Die offenen Rechnungen im Wilden Westen

Drei Rennen sind in dieser Saison noch zu absolvieren, das erste davon am Sonntag (20.10/live ORF1, RTL, Sky) in Austin ( Texas). Dass Lewis Hamilton heuer seinen sechsten Weltmeistertitel feiern wird, ist so gut wie sicher. Vermutlich wird es schon dieses Wochenende so weit sein.

Wird Hamilton in Texas Weltmeister?

Davon ist auszugehen. Der 34-jährige Mercedes-Star hat heuer zehn Rennen gewonnen und ist nur noch theoretisch von Teamkollege Valtteri Bottas einzuholen. Lewis Hamilton ist fix Weltmeister, wenn er zumindest Achter wird. Oder, wenn Bottas nicht gewinnt. Mit fünf Erfolgen ist Hamilton aber auch der Rekordsieger in Texas.

Was ist zwischen Vettel und Leclerc los?

Bei Ferrari geht es um nichts weniger als um die Vorherrschaft im Team. Der 32-jährige Vettel ist heuer unter starken Druck des 21-jährigen Leclerc geraten. In der WM liegt der Monegasse sechs Punkte vor Vettel. Im kommenden Jahr bleibt die Fahrerpaarung bei Ferrari bestehen, Zündstoff garantiert.