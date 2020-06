Helmpflicht in der Boxengasse fix

Doch ohne Folgen bleibt der Unfall nicht. Schon ab dem nächsten Grand Prix sollen neue Sicherheitsvorschriften in der Boxengasse gelten. Dann dürfen sich bereits auf dem Hungaroring (28. Juli) nur noch Formel-1-Teammitglieder und Streckenposten während des Rennens in der Boxengasse aufhalten. „Alle unsere Kamerateams werden in Zukunft nur noch von der Boxenmauer filmen dürfen“, bestätigte Bernie Ecclestone.

Doch auch für die Mechaniker wurden die Regeln verschärft. Alle Teammitglieder, die während eines Boxenstopps an einem Auto arbeiten, müssen künftig Helme tragen. Zudem dürfen sie sich nur noch für die kurze Zeit des Stopps in der Pit Lane aufhalten. Danach müssen sie unverzüglich zurück in die Garage.