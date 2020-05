Hamilton schlägt in Monza zurück

355 km/h erreichten am Samstag die schnellsten Fahrer auf der schnellsten Rennstrecke der Formel 1. Allerschnellster war im Qualifying Lewis Hamilton. Der 29-Jährige ("Ich habe eine schwierige Zeit durchgemacht") holte mit einer grandiosen Runde seine erste Poleposition seit dem Rennen in Barcelona am 11. Mai, und – für den Engländer noch wichtiger – er steht endlich wieder vor Teamkollege Nico Rosberg.

Der WM-Führende hatte Probleme: Im freien Training am Vormittag musste er wegen Getriebeproblemen in der Box bleiben, im entscheidenden Qualifying war sein Mercedes-Teamkollege nicht zu schlagen. Dennoch sagte er: "Platz zwei ist gut für morgen." Und Platz zwei verspricht Spannung. Wieder stehen die beiden Titelkandidaten nebeneinander in der ersten Startreihe. Wieder könnte es zu Rad-an-Rad-Duellen kommen. Teamorder hat Mercedes keine ausgegeben, doch zu einem Crash wie vor zwei Wochen in Spa soll es nicht mehr kommen, darf es nicht mehr kommen. "Das wird sich nicht wiederholen", sagte Motorsportchef Toto Wolff. "Die beiden sind unheimlich professionell."

Enttäuschend verlief das Qualifying beim Heimspiel für Ferrari: Fernando Alonso wurde nur Siebenter, Kimi Räikkönen verpasste gar Q3 und startet von Rang elf. Dennoch soll bei der Scuderia demnächst wieder Ruhe einkehren. Präsident Luca di Montezemolo dementierte Gerüchte über einen möglichen Rücktritt. "Ich bin hier, um zu arbeiten", sagte der 66-Jährige. "Wir werden gemeinsam den 60. Geburtstag von Ferrari feiern, und ich habe eine Verpflichtung den Mitarbeitern gegenüber – und einen Vertrag, der noch drei Jahre läuft."