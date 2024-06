Formel-1-Star Lewis Hamilton rätselt über die Schwäche von Ferrari

Er ist mit seinen 39 Jahren ja nicht mehr der Jüngste. Nach dem Ende seiner Durststrecke legte sich Lewis Hamilton erst einmal hin. Der Rekordweltmeister streckte sich mit schwarzer Sonnenbrille auf der Nase und pinkem Mobiltelefon in der Hand auf der weißen Couch aus, auf der die Piloten nach einem Grand Prix noch einmal Rede und Antwort stehen – oder wie zunächst in Hamiltons Fall: liegen.

238 Tage nach seinem letzten Podestplatz im Herbst vergangenen Jahres in Mexiko kehrte der Engländer beim Grand Prix von Spanien als Dritter hinter Max Verstappen und Lando Norris auf das Podium zurück. Es war ein wichtiger Energieschub auf Hamiltons Mercedes-Abschiedstournee, ehe er ab kommendem Jahr den Platz von Carlos Sainz bei Ferrari einnimmt. „Ich fühle mich großartig, ich fühle mich einfach fantastisch“, räumte Hamilton nach seinem 198. Podestplatz ein. Er hat damit in seinen 18 Saisonen immer mindestens einmal das Podium erreicht – Rekord.

Ist Hamilton vielleicht schon in Österreich am Sonntag siegfähig? „Ich denke, das ist unser Maximum im Moment“, sagte er. „Wir sind immer am Feintuning. Aber wir müssen ein paar zusätzliche Dinge heranschaffen, um mit diesen Burschen mithalten zu können.“ Mit diesen Burschen waren Max Verstappen und Lando Norris gemeint.

Hamiltons Schwachstelle bleibt das Qualifying. Diese eine schnelle Runde für eine gute Ausgangsposition im Rennen will ihm einfach nicht gelingen. Sein bestes Qualifikationsergebnis 2024? Rang drei in Spanien. „Es tut gut, endlich einmal ein sauberes Wochenende zu haben“, sagte er. „Hoffentlich versetzt uns das für die nächsten Rennen in eine gute Position.“