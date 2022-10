Formel 1: Hamilton hofft auf seiner Lieblingsstrecke auf Fortschritt

Mehr als die HĂ€lfte der neun Formel-1-Rennen auf dem Circuit of the Americas hat Lewis Hamilton gewonnen. Beim bisher letzten Sieg 2017 posierte der Superstar der Formel 1 showgerecht mit dem ehemaligen Sprint-Superstar Usain Bolt auf dem Podest. Und auch diesmal dĂŒrfte alles wieder nach dem Geschmack des US-Fans sein: Ed Sheeran tritt unter anderem auf, die ehemalige NBA-Legende Shaquille O'Neal legt auf, DJ-KĂŒnstlername Diesel.

Das Showprogramm ist also vollgepackt. Ob Hamilton endlich wieder einmal zu einer großen Gala ansetzen kann, ist fraglich, eher unwahrscheinlich. Sein Mercedes bekommt aber immerhin noch mal ein Upgrade-Paket, das letzte in diesem Jahr. „Es wird unser Schicksal nicht drastisch verĂ€ndern, aber wir hoffen, dass es uns einen Schritt nach vorne und nĂ€her an die Spitze bringt“, sagt Teamchef Toto Wolff. Den Rest muss Hamilton erledigen.

2012 gewann der mittlerweile 37-jĂ€hrige Brite die Premiere in der texanischen Musikmetropole. 2014, 2015, 2016 und 2017 legte Hamilton dort nach. 2019 reichte ihm ein zweiter Platz hinter dem damaligen Teamkollegen Valtteri Bottas, um sich wie 2015 vorzeitig in Austin zum Weltmeister zu krönen. Austin und Hamilton - das ist eine Erfolgsgeschichte. „Ein Ort großartiger Erinnerungen und eine schöne Stadt. Hier haben wir immer tolle Zuschauer und tolle Rennen“, schwĂ€rmte der siebenmalige Weltmeister vor einem Jahr.