Ein Neuer in der Formel 1: Das ist der Teamkollege von Hülkenberg

Seit Mittwochvormittag ist fix, wer der zweite Fahrer neben dem Deutschen Nico Hülkenberg beim Sauber-Audi-Team sein wird. Die Wahl fiel auf Gabriel Bortoleto. Fernando Alonso ist der Manager des 20-jährigen Brasilianers. Bortoleto ist derzeit Gesamtführender der Formel 2, der Rennserie unterhalb der Formel 1. Im Vorjahr wurde er Meister in der Formel 3.

"Gabriel hat in den Nachwuchsserien bewiesen, was es braucht, um ein Siegfahrer zu sein", sagte Mattia Binotto, der Boss der Sauber Motorsport AG. "Wir sind begeistert davon, dass er ein Mitglied von Sauber und Audi wird. Gemeinsam mit Gabriel begeben wir uns auf eine Reise in Richtung Erfolg." Hülkenberg und Bortoleto seien die ideale Fahrerkombination aus Erfahrung und Jugend.