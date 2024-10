Pole-Position in Mexiko: Sainz dominiert, Perez enttäuscht zu Hause

Verstappen “glücklich”

Für Sainz, in Texas zuletzt Zweiter, war es die erste Pole in diesem Jahr und die sechste insgesamt. "Beide Runden in Q3 waren super und nahezu perfekt. Ich bin überglücklich", sagte der 30-Jährige. Auch Verstappen war zufrieden. "Ich bin sehr glücklich, hier in der ersten Reihe zu stehen. Da ist viel möglich", erklärte der Niederländer. Am Vortag hatte der dreimalige Weltmeister noch mit großen Problemen zu kämpfen, für das Abschlusstraining und das Qualifying bekam er einen anderen Motor. Da es einer aus dem erlaubten Pool war, erhielt er keine Strafe.

Erneut eine Enttäuschung erlebte Lokalmatador Sergio Perez vor den mexikanischen Fans. Der in der Kritik stehende Red-Bull-Pilot musste sich mit dem 18. Startplatz bei seinem insgesamt neunten Heimrennen begnügen. "Es ist eine große Enttäuschung. Gerade bei diesem Grand Prix möchte ich gut abschneiden", sagte Perez im ORF und haderte mit Bremsproblemen. Nur einen Platz vor Perez steht McLaren-Pilot Oscar Piastri, der nach einem Fahrfehler und danach mit gebrauchten Reifen als 17. ebenfalls nicht über das "Q1" hinauskam.