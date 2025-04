Der Präsident als Störfaktor: Warum es in der Formel 1 brodelt

Das erneute Machtgerangel in der Formel 1 reicht sogar bis zur Toilette. Saftige 10.000 Euro muss Williams-Fahrer Carlos Sainz berappen , weil er wegen eines dringenden Bedürfnisses zuletzt vor dem Rennen in Japan zu spät zur Nationalhymne erschien. „Es waren nur fünf Sekunden, und dafür dann 10.000 Euro, das geht einfach nicht“, murrte der Spanier vor dem Großen Preis von Bahrain und lenkte den Blick einmal mehr auf die umstrittene Regelungswut des Weltverbands Fia .

Doch das ist längst nicht der einzige Zoff, der sich vor dem Auftritt in Sakhir an der Fia und ihrem Präsidenten entzündet. Mohammed Ben Sulayem, der in Bahrain das erste Mal in dieser Saison an der Strecke erwartet wird, muss im Fahrerlager mit einem unterkühlten Empfang rechnen. Einer seiner Vizepräsidenten begleitete gerade erst seinen Rücktritt mit Vorwürfen schlechter Amtsführung gegen den Chef. Zudem sorgt Ben Sulayems Vorstoß für eine schnelle Ablösung der für 2026 beschlossenen Motoren-Reform für Unruhe unter Teams und Herstellern.

„Die Dinge scheinen sich immer weiter in eine instabile Richtung zu entwickeln“, klagte Mercedes-Pilot George Russell, der die Fahrer-Gewerkschaft anführt. Was immer die Stars des Sports zuletzt auch versucht hätten, sie seien bei der Fia-Spitze nicht durchgedrungen. Einer der Kritikpunkte der Fahrer ist der von Ben Sulayem verschärfte Strafenkatalog, der unter anderem das Fluchen sanktioniert. Die Piloten fühlen sich von der Fia gegängelt. „Dass wir überhaupt solche Strafen zahlen müssen, ist für mich fragwürdig“, sagte Sainz und bemängelte die fehlende Klarheit, wofür die Bußgelder von der Fia überhaupt verwendet werden. Mangelnde Transparenz und autokratische Züge - so charakterisieren auch einige Top-Funktionäre die Politik Ben Sulayems. Eine Reihe von Spitzenkräften verließ zuletzt verärgert den Weltverband oder wurde vom Fia-Chef aus dem Amt gedrängt.