Formel 1: McLaren im Training von Bahrain klar überlegen

Oscar Piastri und Lando Norris waren beim zweiten Training für den Formel-1-Grand-Prix von Bahrain (Sonntag, 17.00 MESZ/live ServusTV) klar die Schnellsten. Die beiden McLaren-Piloten waren eine halbe Sekunde flotter als George Russell im Mercedes oder Charles Leclerc im Ferrari. Weltmeister Max Verstappen lag im Red Bull bereits mehr als 0,8 Sekunden zurück und beklagte sich über die Balance des Autos und die Performance der Bremsen. Fraglich ist, ob Red Bull noch ein ähnlicher Turnaround gelingt, wie vor einer Woche, als Verstappen in Japan überraschend gewinnen konnte.

Alonso ohne Lenkrad

Zu einer kuriosen Situation kam es zu Beginn der zweiten Trainingssession. Plötzlich hielt Altmeister Fernando Alonso das Lenkrad seines Aston Martin in der Hand. Während der Fahrt waren alle Anzeigen ausgegangen. Um das System neu zu starten, nahm der Routinier das Lenkrad während der Fahrt ab, fuhr einige Meter ohne Lenkung und steckte es danach wieder an. Er schaffte es am Ende auf Rang 15. Heute geht es ab 18.00 MESZ im Qualifying um die Startaufstellung.