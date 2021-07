Formel-1-Fahrer nutzten freie Tage für Wandern, Radfahren und Co.

Am meisten Aufsehen hat womöglich Ferrari mit Carlos Sainz und Charles Leclerc erregt. Das Team hat - offenbar im EM-Fieber - am Montag auf einem Fußballplatz in der Region ein internes Match ausgetragen. Das blieb den Anrainern nicht verborgen und so konnten ein paar von ihnen Autogramme erhaschen. Dass die beiden Piloten der Scuderia ganz gut mit dem runden Leder umgehen können, haben sie auch im Paddock bewiesen, wo sie zusammen ihre Gaberl-Künste zeigten und das auch auf Social Media teilten.

Daniel Ricciardo hat noch vor seinem Geburtstag eine Wanderung auf die Berge rund um den Grundlsee via Instagram ins Szene gesetzt und auch Fernando Alonso vom Team Alpine zog es in die Berge - allerdings mit einem Mountainbike. Antonio Giovinazzi von Alfa Romeo war ebenfalls mit dem Rad in Spielberg unterwegs, genauso wie Sebastian Vettel. Für den vierfachen Weltmeister blieb aber auch noch Zeit, um zusammen mit Kindern ein Bienenhotel in Rennwagenoptik nahe dem Ring zu bauen.