Eine Frau steigt in das Lotus-Cockpit

Carmen Jorda ist 2015 Test- und Entwicklungsfahrerin im Lotus-Team. Die 26-jährige Spanierin soll zunächst an den Rennwochenenden anwesend sein, im Simulator testen um schließlich den E23 Hybrid auch auf der Rennstrecke zu bewegen.

"Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen", sagte Jorda. "Ich fahre Rennen, seit ich zehn Jahre alt bin, das ist ein enormer Schritt nach vorne. Aber ich weiß, dass das nur der Beginn ist und die ganz große Herausforderung noch auf mich wartet." Die Spanierin ist die Tochter des früheren Rennfahrers Jose Miguel Jorda. Ihre ersten Erfolge feierte sie als Zwölfjährige im Kart, ein Jahr später belegte sie Rang sieben in der spanischen Kartmeisterschaft. Nach vier Jahren im Kart wechselte sie in die europäische Formel-3-Serie, in der sie drei Mal auf das Podium fuhr.