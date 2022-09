Formel 1: Ein lahmes Pferd beim Heimrennen in Monza

Wieder setzt Ferrari ein Zeichen beim Heimrennen. Die Rote Göttin und ihre Fahrer werden in Monza auch Gelb tragen. Beim Rennen am Sonntag (15.00/live ORF1, Sky) kommt die ursprüngliche Werksfarbe „Giallo Modena“ zum Einsatz. Sie erinnert an Enzo Ferrari, der die Marke vor 75 Jahren gründete und an dessen Heimat Modena. Denn nirgendwo ist die Leidenschaft für den Rennsport so groß wie in Monza auf dem Autodromo Nazionale.

„Giallo Modena“ erinnert auch an bessere Zeiten. Noch immer ist Ferrari die erfolgreichste und legendärste Marke der Formel 1, wenn nicht sogar der gesamten Motorsport-Welt. Doch einmal mehr steckt der Rennstall tief in der Krise. 15 Jahre ist es her, dass Kimi Räikkönen für Ferrari den bisher letzten der 15 Fahrer-Titel geholt hat. Sowohl der zweifache Weltmeister Fernando Alonso scheiterte mit der Scuderia am Projekt WM-Titel als auch der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel.