Formel 1: "Die lustigste WM überhaupt"

Es ist davon auszugehen, dass die Weltmeisterschaft auch nach dem Rennen in Monte Carlo am 27. Mai völlig offen bleibt. Nach dem Verbot des angeblasenen Diffusors verlor Red Bull seine Überlegenheit. McLaren enttäuschte in Barcelona maßlos – und auch Räik­könen und Grosjean konnten sich mit dem starken Lotus nicht absetzen.

Dafür führt Vettel gemeinsam mit Alonso die Fahrer-WM an. Ausgerechnet Alonso, dessen Ferrari vor dem Rennen in Spanien noch als absolute Fehlkonstruktion angesehen wurde.

Die Formel 1 befindet sich in einer Phase, die spannender nicht sein könnte. Zumindest sechs Teams ( Red Bull, McLaren, Lotus, Ferrari, Mercedes, Williams) sind in Monte Carlo potenzielle Sieganwärter.

"Diese Formel-1-Weltmeisterschaft ist wild, reizend, ohne Herr", schrieb in Spanien etwa El Mundo. Und Marca bedankte sich auf der Titelseite: "Die lustigste WM überhaupt."