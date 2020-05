Der WM-Kampf wird zum Sololauf

Entgegen aller Erwartungen ist der Rückstand der Konkurrenz beim ersten Europarennen keinesfalls geschrumpft. Im Qualifying fehlten dem Dritten Sebastian Vettel 0,8 Sekunden. Dennoch warnt Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff: " Ferrari ist näher dran als Red Bull im letzten Jahr." Naja, etwas näher. 2014 war Red Bull im Qualifying von Barcelona genau eine Sekunde zurück. Nach fünf Rennen haben Hamilton und Rosberg bereits 202 Punkte gesammelt – das sind mehr als zum gleichen Zeitpunkt 2014 (197).

" Rosberg blüht wieder auf. Ferrari bleibt die zweite Kraft in der WM, verliert aber an Boden", schrieb die Corriere dello Sport. "Es war eher eine Siesta am Sonntagnachmittag als ein Sprint zur Zielflagge", attestierte der Telegraph aus England. "Der Mercedes-Doppelschlag war ein vernichtender Schlag für das Ferrari-Team", schrieb Independent.

Rosbergs Sieg war jedenfalls eine Kampfansage in Richtung Lewis Hamilton. Erstmals 2015 konnte er den Teamkollegen besiegen. Und jetzt folgt Rosbergs Lieblingsrennen in seinem Wohnzimmer in Monaco. Zwei Mal in Serie hat der Deutsche zuletzt auf dem langsamen Stadtkurs gewonnen.