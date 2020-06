Formel 1: Der geläuterte Spitzenreiter

Vor vier Jahren fuhr Lewis Hamilton zum ersten Mal in Valencia. Viel ist seitdem passiert im Leben des Briten. In der WM-Wertung ist er vor dem Großen Preis von Europa (Sonntag, 14 Uhr) die Nummer 1 in der Königsklasse.

Mit den Einträgen in die Verkehrssünderdatei soll es für Hamilton vorbei sein. Nach einem Leidensjahr 2011 mit einer Dauerkarte bei den Rennkommissaren hat der Weltmeister von 2008 zu alter Stärke zurückgefunden. Er ist WM-Spitzenreiter vor dem zweimaligen Weltmeister Fernando Alonso sowie Doppelchampion Sebastian Vettel. Vor dem Rennen in Valencia betonte McLaren-Pilot Hamilton: "Nicht einzelne starke Resultate werden in dieser Saison der Schlüssel zum WM-Gewinn sein, sondern konstante Leistungen."

Doch ausgerechnet an Konstanz hatte es 2011 gemangelt. Zur sportlichen Misere gesellte sich auch noch Liebeskummer. Die Beziehung zu Pop-Sängerin Nicole Scherzinger ging in die Brüche. Hamilton litt darunter. Das Einzige, was funkelte, waren die Brillanten in den Ohren.

Mit 27 Jahren ist das private Glück bei Hamilton nun zurück. Bei seinem Sieg in Kanada vor zwei Wochen fieberte Scherzinger an der Strecke in Montréal mit. Er trage keinen mentalen Ballast mehr mit sich herum, sagte Hamilton jüngst. Wie es nach der Saison beim 18-fachen Grand-Prix-Sieger weitergeht, ist offen. McLaren will Hamilton behalten. Vielleicht sogar mit der Nummer 1 des neuen Weltmeisters auf dem Auto.