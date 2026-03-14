Motorsport

Ein Teenager in der Pole Position: Antonelli schreibt Geschichte

Kimi Antonelli nimmt den Formel-1-Grand-Prix von China von Startplatz 1 in Angriff. Sein Mercedes-Teamkollege George Russell gewann den Sprint.
Christoph Geiler
14.03.2026, 09:56

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Kimi Antonelli ist mit 19 Jahren der jüngste Formel-1-Fahrer auf der Pole Position

Nach dem Doppelsieg beim Formel-1-Saisonauftakt in Australien gibt Mercedes auch beim Grand-Prix in China den Ton an und das Tempo vor.

Formel 1: Die Nörgler aus den hinteren Reihen

Melbourne-Gewinner George Russell war am Samstag in Shanghai auch im Sprintrennen eine Klasse für sich und feierte vor den Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton seinen zweiten Sieg.

George Russell gewann das Sprintrennen in Shanghai

George Russell gewann das Sprintrennen in Shanghai

Pole Position mit 19 Jahren

Mehr Aufsehen erregte freilich das Qualifying danach, in dem Mercedes-Pilot Kimi Antonelli Formel-1-Geschichte schrieb.

Der italienische Teenager sicherte sich die Pole Position und ist damit der jüngste Fahrer, der einen Grand-Prix vom ersten Startplatz aus in Angriff nimmt.

Antonelli ist genau 19 Jahre und 201 Tage alt,  damit brach der Jungstar die bisherige Bestmarke von Sebastian Vettel, der bei seiner ersten Pole Position in Monza 2008 21 Jahre alt gewesen war. 

Der Formel-1-Grand-Prix startet am Sonntag um 8 Uhr.

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kurier.at, cg  | 

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