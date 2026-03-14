Ein Teenager in der Pole Position: Antonelli schreibt Geschichte

Nach dem Doppelsieg beim Formel-1-Saisonauftakt in Australien gibt Mercedes auch beim Grand-Prix in China den Ton an und das Tempo vor.

Melbourne-Gewinner George Russell war am Samstag in Shanghai auch im Sprintrennen eine Klasse für sich und feierte vor den Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton seinen zweiten Sieg.

George Russell gewann das Sprintrennen in Shanghai

Der italienische Teenager sicherte sich die Pole Position und ist damit der jüngste Fahrer, der einen Grand-Prix vom ersten Startplatz aus in Angriff nimmt.

Mehr Aufsehen erregte freilich das Qualifying danach, in dem Mercedes-Pilot Kimi Antonelli Formel-1-Geschichte schrieb.

1. George Russell (GBR) Mercedes 33:38,998 Min. - 2. Charles Leclerc (MON) Ferrari +0,674 Sek. - 3. Lewis Hamilton (GBR) Ferrari +2,554 - 4. Lando Norris (GBR) McLaren +4,433 - 5. Kimi Antonelli (ITA) Mercedes +5,688 - 6. Oscar Piastri (AUS) McLaren +6,809 - 7. Liam Lawson (NZL) Racing Bulls +10,900 - 8. Oliver Bearman (GBR) Haas +11,271 - 9. Max Verstappen (NED) Red Bull Racing +11,619 - 10. Esteban Ocon (FRA) Haas +13,887

Antonelli ist genau 19 Jahre und 201 Tage alt, damit brach der Jungstar die bisherige Bestmarke von Sebastian Vettel, der bei seiner ersten Pole Position in Monza 2008 21 Jahre alt gewesen war.

Der Formel-1-Grand-Prix startet am Sonntag um 8 Uhr.