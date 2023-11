Verstappen auf Pole in Brasilien, die Überraschung steht in Reihe 2

Mehr als eine schnelle Runde war dann nicht mehr möglich, ehe Starkregen sich ausbreitete. Und wieder einmal hatte Max Verstappen unter Druck alles im Griff. Der Weltmeister stellte seinen Red Bull auf Startplatz eins, gefolgt von Ferrari-Mann Charles Leclerc. In Startreihe zwei die große Überraschung des Tages – in Form der Aston-Martin-Boliden von Lance Stroll und Fernando Alonso.

Am Samstag geht jedoch alles wieder bei null los. Am Sprint-Tag wird zunächst die Startaufstellung (15 Uhr MEZ) für das Sprintrennen am Abend (19.30 Uhr) ermittelt.