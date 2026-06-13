Russell holt die Poleposition für den F1-Grand-Prix in Barcelona

Wer auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya schnell ist, ist überall schnell. So lautet zumindest ein ungeschriebenes Gesetz der Formel 1. Denn die Strecke hat alles, was eine Strecke haben kann. Enge Kurven, langgezogene Kurven und eine lange Gerade.

Schnellster im Qualifying am Samstag war George Russell im Mercedes. Der Brite holte die zehnte Poleposition seiner Karriere vor Lewis Hamilton im Ferrari und WM-Leader Kimi Antonelli im zweiten Mercedes. Max Verstappen belegte hinter Lando Norris (McLaren) Rang fünf.

Zwei große Verlierer

Ferrari-Star Charles Leclerc erlitt den nächsten Rückschlag, er verlor die Kontrolle über das Heck seines Boliden und flog in Q3 raus.

Die Höchststrafe setzte es für Lokalmatador Fernando Alonso. 32 Rennen hat der Spanier gewonnen, zwei WM-Titel geholt. Am Sonntag fährt der 44-Jährige seinen letzten Grand Prix auf der Rennstrecke bei Montmelo, da das Rennen im kommenden Jahr nicht stattfinden wird. Doch am Samstag lief für Alonso nichts - er wurde abgeschlagen Letzter.