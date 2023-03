Formel 1-Auftakt: Perez mit Bestzeit, Hamilton mit Piercing

Red-Bull-Pilot Sergio Perez hat im ersten Training der neuen Formel-1-Saison in Bahrain die Bestzeit erzielt. Der Mexikaner drehte am Freitag auf dem Kurs in Sakhir in 1:32,758 Minuten die schnellste Runde und lag damit deutlich vor Routinier Fernando Alonso (+0,438 Sek.) im Aston Martin. Weltmeister Max Verstappen (+0,617) reihte sich im Red-Bull-Boliden auf Platz drei ein, Vize-Weltmeister Charles Leclerc (Ferrari) wurde mit einer härteren Reifenmischung Fünfter (+1,499). Das erste von 23 Saisonrennen beginnt am Sonntag ebenfalls um 16.00 Uhr (jeweils live ServusTV, Sky).