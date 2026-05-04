Seinen Gegnern ist er davongefahren, nur der Champagnerdusche seines Teams ist Kimi Antonelli nicht entkommen. Der Italiener gewann am Sonntag mit einer abgebrühten Fahrt den Grand Prix in Miami und baute seine WM-Führung aus. „Das ist erst der Anfang“, sagte der Teenager, der Sebastian Vettel als jüngsten Weltmeister der Formel 1 ablösen könnte. Gewinner: Kimi Antonelli Groß war die Skepsis, als Mercedes vor knapp zwei Jahren die Verpflichtung eines Teenagers bekannt gab. Nun untermauerte der 19-jährige Kimi Antonelli eindrucksvoll seine Ambitionen auf den WM-Titel. Bei der Siegerehrung nahm er einen kräftigen Schluck aus der Champagnerflasche – wegen der strengen Jugendschutzgesetze in Florida allerdings mit alkoholfreiem Inhalt. Die Gazzetta dello Sport schrieb euphorisch: „Der stärkste Fahrer ist Italiener, und jetzt dürfen wir offiziell träumen.“ Teamchef Toto Wolff hat nun eine neue Aufgabe: „Jetzt, wo sie sich nicht für die Fußball-WM qualifiziert haben, dreht sich alles um Jannik Sinner und Antonelli. Die beiden sind Superstars. Das ist etwas, was wir eindämmen müssen. Es besteht das Risiko, dass er sich mitreißen lässt.“

Gewinner: McLaren Die Briten brachten ein Update nach Miami, das voll einschlug. Der Rückstand auf Mercedes war zumindest am Sonntag nicht mehr vorhanden: Rang zwei für Norris, drei für Piastri. Laut Teamchef Andrea Stella habe Mercedes noch immer einen „kleinen Vorsprung“, aber: „Wir haben noch viel in der Pipeline.“ Allerdings dürfte auch Mercedes bis zum nächsten Grand Prix in Kanada am 24. Mai aufgerüstet haben. Gewinner: Franco Colapinto Eine halbe Million Fans war vor einer Woche zu einem Showrun von Franco Colapinto nach Buenos Aires gekommen. Am Sonntag lieferte der Argentinier auch im Rennen ab. Mit Rang sieben erreichte der 22-jährige Alpine-Fahrer sein bestes Karriereresultat. Gewinner: Wetterprognose Es war eine schwere und mutige Entscheidung, das Rennen wegen der drohenden Gewitter um drei Stunden vorzuverlegen. War es die richtige Entscheidung? Vermutlich hätte man den Grand Prix auch zur regulären Startzeit durchgebracht. Regen setzte erst gegen 17.30 Ortszeit ein.

Verlierer: Die Ferrari-Piloten Das Auto macht keinen schlechten Eindruck, aber die Star-Piloten ließen aus. Charles Leclerc war auf Podestkurs, als er gegen die Mauer krachte. Der Monegasse kassierte zusätzlich eine Zeitstrafe und wurde nur Achter. Lewis Hamilton fuhr im Niemandsland auf Rang sechs. Verlierer: George Russell Als WM-Favorit in die Saison gestartet, war Russell seinem Teamkollegen Antonelli in Miami klar unterlegen und kam mit 43 Sekunden Rückstand ins Ziel. Fährt der WM-Zug ohne den routinierten Briten ab? Beim Interview gab sich Russell kurz angebunden: „Es war ein schweres Rennen.“ Verlierer: Isack Hadjar Wegen eines Fehlers seines Teams musste der Franzose aus der Box starten. Im Rennen schrottete er seinen Red Bull. Ein Wochenende zum Vergessen. Teamkollege Verstappen hält bei 26 WM-Punkten, Hadjar bei 4.