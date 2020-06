Alonso kann in Australien nicht starten

Mehr als eine Woche ist es mittlerweile her, dass Fernando Alonso bei Testfahrten auf dem Circuit de Catalunya mit seinem McLaren in die Streckenbegrenzung gekracht ist. Doch der Crash ist immer noch Gesprächsthema in der Formel 1.

Drei Nächte lang musste der Spanier im Krankenhaus verbringen, wo "Symptome einer Gehirnerschütterung" diagnostiziert wurden. Sein McLaren-Team machte "starken Wind" dafür verantwortlich, dass Alonso von der Strecke flog.