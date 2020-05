Alonso hat keinen Durchblick

McLaren-Pilot Fernando Alonso wird vor seinem Formel-1-Heimrennen am Sonntag von einer Augenentzündung geplagt. „Die Ärzte haben mir gesagt, ich soll nicht zu oft direkt in künstliches Licht schauen“, sagte der Spanier am Donnerstag in Barcelona.

Der 33-Jährige trug deshalb auch bei der Pressekonferenz des Weltverbands eine Sonnenbrille. „Ich versuche, für das Wochenende bereit zu sein“, sagte Alonso. Er wird am Freitag im Training erstmals seit seinem Unfall bei Tests im Februar wieder auf dem Circuit de Catalunya fahren. „Ich mache mir keine Sorgen, habe volles Vertrauen“, sagte Alonso.