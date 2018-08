Fernando Alonso erklärt Formel-1-Abschied am Saisonende

Fernando Alonso wird seine Formel-1-Karriere mit dem Großen Preis von Abu Dhabi 2018 beenden. Das bestätigte sein McLaren-Team am Dienstag. Über Alonsos Zukunft war seit Monaten spekuliert worden, auch im Vorjahr hatte ein Abschied schon im Raum gestanden. Wer seine Nachfolge antritt, ist noch offen, mit Supertalent Lando Norris hat McLaren aber einen geeigneten Kandidaten auf Abruf.

"Nach 17 wundervollen Jahren in diesem großartigen Sport ist es Zeit für mich, eine Veränderung vorzunehmen und etwas Neues zu machen", so Alonso in der Aussendung des Teams. "Ich habe jede einzelne Minute dieser unglaublichen Saisons genossen und kann den Leuten, die dazu beigetragen haben, sie besonders zu machen, nicht genug danken."