F1: Der Flügel verleiht Vettel Flügel

Beim herkömmlichen Drag Reduction System klappt der Heckflügel auf, wenn der Fahrer einen Knopf betätigt. Dadurch wird ein Luftschacht frei, wodurch sich der Luftwiderstand verringert und sich die Geschwindigkeit erhöht. Doppel-DRS geht einen Schritt weiter: Der Luftstrom wird durch den aufgeklappten Heckflügel abgelenkt, strömt anschließend auf das untere Flügel­element und sorgt dort für einen Strömungsabriss. Dies wiederum ermöglicht einen noch höheren Top-Speed.



In Zahlen: In Monza fehlten Vettel noch 11,9 km/h auf den besten Topspeed, damit war er 18. unter 24 Fahrern. In Singapur war er schon Dritter (und Teamkollege Webber Erster) und in Suzuka Sechster. Auf die Spitze fehlten in Japan nicht einmal mehr 5 km/h. Dabei war Red Bull in allen Rennen in den Kurven schnell wie immer.



Doch Christian Horner relativiert: "Es gibt nicht die eine Wunderwaffe", sagt der Red-Bull-Teamchef. "Wir entwickeln das Auto in kleinen Schritten und haben in allen Bereichen Fortschritte gemacht." Helmut Marko, der Red-Bull-Motorsport­direktor, weiß allerdings um die Bedeutung des Doppel-DRS, wenn er sagt: "Die Schritte, die aufs Auto gekommen sind, hatten eine positive Auswirkung."



Die großen technischen Entwicklungsschritte verdankt Red Bull auch den großen Ressourcen. Die Konkurrenz bezweifelt mittlerweile, ob das Erfolgsteam tatsächlich gewillt ist, den Sparkurs der kommenden Jahre mitzutragen, der im Ressourcen-Restriktionsabkommen (RRA) festgehalten ist.