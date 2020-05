Ex-Formel-1-Pilot: Verstappen wäre "drei-, viermal gestorben"

"Hatte Angst vor einem Zwischenfall"

Umgelegt auf die heutige Zeit sieht er etwa im oft riskanten Fahrstil von Red-Bull-Star Max Verstappen ein klares Indiz dafür, dass der Niederländer in den 1980ern nicht lange überlebt hätte: "Wenn er die Autos aus den 80er-Jahren gefahren wäre, die ich fuhr, wäre er mindestens drei- oder viermal gestorben", ist sich Giacomelli sicher.

Aufgrund der Gefahren sei auch er nie komplett angstfrei gefahren. "Ich hatte Angst vor einem Zwischenfall. In den wenigen Sekunden, die er dauert, ist das Erste, was man denkt und sagt: 'Ich will mich nicht verletzen.' Was tut man dann? Man hält sich am Lenkrad fest, versucht, so steif wie möglich zu werden und wartet auf den Einschlag. Das ist der Moment der Angst."