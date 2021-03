Eine Rennfahrerin für die DTM

Sophia Flörsch wird als insgesamt elfte Frau im Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) an den Start gehen. Die 20-jährige Deutsche erhält heuer bei Abt Motorsport ein drittes Audi-Cockpit und ist in der am 18. Juni in Monza beginnenden Saison Teamkollegin des ehemaligen DTM-Champions Mike Rockenfeller sowie des Südafrikaners Kelvin van der Linde.

„Ich freue mich riesig, in der DTM an den Start zu gehen“, sagte Flörsch. „Ich bin sehr stolz, dass ich diese Chance bekomme, mich gegen ein so starkes Fahrerfeld zu beweisen.“ Die gebürtige Münchnerin war zuvor in der Formel 3 aktiv und wurde durch einen spektakulären Unfall 2018 beim Grand Prix in Macau bekannt, bei der sie eine Wirbelsäulenfraktur davontrug, die aber nach einer Operation keine bleibenden körperlichen Schäden hinterließ. Im Vorjahr wurde sie dann mit dem Laureus in der Kategorie „Comeback des Jahres“ ausgezeichnet.