Ein Traum mit 800 Pferdestärken

Zuerst waren wir im Rennsport Nachahmer. Die Entwicklung begann mit dem Prius-Projekt. Aber wenn eine Technik in den Sport kommt, dann geht es sehr schnell. Die Technik ist noch immer vergleichbar, aber im Sport ist alles kleiner, teurer und komplizierter. In einigen Jahren wird das, was wir im Rennauto haben auf der Straße sein.

Kann man sagen, wie viel weniger Sprit Ihr Rennauto durch die Hybridtechnik verbraucht?

Die Frage ist schwer zu beantworten, weil der Hybrid nicht zum Spritsparen eingesetzt wird, sondern rein zur Leistungssteigerung. Ich verwende meinen Verbrennungsmotor zu 100 Prozent genau so wie alle anderen Rennklassen. Mit der Hybridpower habe ich dann für ein paar Sekunden nicht nur 600 sondern 800 PS. Ich kann aber sagen, dass mich das pro Runde 1,5 Sekunden schneller macht. In der Formel 1 sind das fünf Startreihen, in Le Mans heißt das Erster oder Sechster werden.

Inwieweit ist das Energierückgewinnungssystem KERS in der Formel 1 damit vergleichbar?

KERS ist ein Micky-Maus-System. In der Formel 1 haben sie zehn Prozent der Leistungskapazität pro Runde, die wir pro Beschleunigungsmanöver haben. KERS ist ein reiner Show-Effekt.

Der allerdings funktioniert.

Ja, aber er funktioniert nicht in dem Sinne, alternativen Energien eine Plattform zu geben.

Warum haben Sie sich für die Langstrecke und nicht etwa für Rallye entschieden?

Mir liegt sehr viel an diesem Sport. Als ich ein kleiner Bub war, durfte ich mich bei einer Motorsport-Ausstellung in Wien in das Auto von Walter Lechner setzen, mit dem er gerade in Le Mans gefahren ist. Das war wie ein UFO. Ich bin drinnen gesessen, dann sind die Türen zugegangen und es war Totenstille. Und ich war sofort fasziniert. Auch als ich in der Formel 1 gefahren bin, wusste ich, dass ich irgendwann wieder nach Le Mans zurückkommen werde.

Seit 2008 kommentieren sie gemeinsam mit Ernst Hausleitner die Formel 1 für den ORF. Wie schwer war es, das Erbe von Heinz Prüller anzutreten?

Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, weil das nicht mein Hauptjob ist. Der Ernst allerdings hat natürlich schon Druck gehabt, Heinz Prüller war ja eine Ikone im Motorsport. Uns war klar: Dasselbe können wir nicht besser machen, wir können es nur anders machen. Wir verstehen uns auch privat richtig gut, das merkt man vielleicht. Mir macht das ganze richtig viel Spaß.

(aus Le Castellet)