Ein Motor für eine neue Ära: Der Siegeszug des Turboautos

Man müsse schon ein wenig lauter sprechen. "Ich hatte Tag und Nacht mit lauten Autos zu tun, und das Resultat ist, dass ich heute schwerhörig bin", erklärt der 76-jährige Jean-Pierre Jabouille und nimmt augenzwinkernd – quasi als Beweis – seine zwei Hörgeräte aus den Ohren.

Seine Sternstunde erlebte der Renault-Formel-1-Fahrer beim Großen Preis von Frankreich 1979: Es war der erste Sieg eines Turboautos in der Formel 1. "Es war ein Triumph für Frankreich. Ein französischer Fahrer in einem französischen Auto mit französischen Reifen ( Michelin, Anm.) – und das Ganze beim Großen Preis von Frankreich in Dijon. Das war einmalig", erinnert sich Jabouille, und seine Augen strahlen hinter den blau getönten Brillen immer noch, wenn er davon erzählt.