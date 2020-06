Ein Fisch stoppte Walkner

Der Blick ist müde, die Strapazen der Rallye Dakar sind Matthias Walkner noch immer anzusehen. „Für jeden Tag Rallyefahren braucht man zwei Tage zum Erholen“, sagt der 28-jährige Salzburger. Eine Woche wird er also noch brauchen, bis er wieder voll leistungsfähig sein wird.

Seine erste Teilnahme an der berühmtesten Rallye der Welt schien ein modernes Märchen zu werden. Er konnte mit seiner KTM mit den Besten mithalten, er holte auf der dritten Etappe den Sieg – den ersten für einen Österreicher seit 15 Jahren. „Mir hat das so getaugt. In solchen Momenten ist Rallyefahren das Beste auf der Welt.“