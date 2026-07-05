Nicki Thiim erobert beim Norisring-Klassiker die Gesamtführung

„Ich bin jetzt das dicke Kind in der Schule“, sagte Nicki Thiim scherzend gegenüber ServusTV vor dem Rennstart. Der Däne im Comtoyou-Aston-Martin, der seit Jahren in Salzburg lebt, dominierte auch am Sonntag den Norisring-Klassiker von der Poleposition und feierte den dritten Sieg in seiner DTM-Karriere. Dabei hatte sein Fahrzeug aufgrund des gestrigen Siegs ein Zusatzgewicht von 20 Kilogramm erhalten. Thiims einziger Kontrahent auf dem Straßenkurs war Neuling Finn Wiebelhaus im HRT-Ford. Der 20-Jährige hielt als einziger Pilot mit dem GT-Star mit, konnte aber auch bei den beiden Boxenstopps keinen Profit schlagen. Für Wiebelhaus gab es dennoch genügend Grund zu feiern: Der zweite Platz war sein bestes DTM-Ergebnis.

Rote Flagge und Regen in den ersten Minuten Den Piloten gelang trotz einer Rundenlänge von 2,2 Kilometern keine komplette Startrunde unter grüner Flagge. In der ersten Kurve berührten sich einige Fahrzeuge im Mittelfeld, aufgrund der herumliegenden Carbonteile wurde das Safety-Car ausgerufen. Mit dem Neustart setzte der Regen ein. Wieder sorgte eine Kollision für die Unterbrechung des Rennbetriebs, diesmal in Form des roten Tuchs. Die Chance nutzten die Teams, um die Reifen zu wechseln.