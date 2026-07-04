Wahl-Salzburger Thiim gewinnt Norisring-Klassiker

Nicki Thiim gewinnt wie vor zwei Jahren den Stadtkurs-Klassiker in Nürnberg.

Der dänische Aston-Martin-Pilot in Comtoyou-Racing-Diensten, der seit Jahren in Salzburg wohnt, hält im Zielsprint den DTM-Gesamtführenden Maro Engel um 0,587 Sekunden in Schach.

Der Mercedes-Markenkollege des Tirolers Lucas Auer (4.) hatte bereits im Qualifying aufgrund zweier Bonuspunkte dem Italiener Matteo Cairoli (10./Emil-Frey-Ferrari) die Spitzenposition im Meisterschaftskampf abgenommen. Zwischen Engel und Auer platzierte sich als Dritter der Inder Arjun Maini im HRT-Ford.

Schrecklicher Unfall in Kurve 1

Der Stadtkurs lieferte das, was er vorab versprach: Drama. Auers Landgraf-Teamkollege Tom Kalender verzögerte durch einen Unfall das Boxenstoppfenster, da das Safety-Car ausgerufen wurde.

Als dieses schließlich geöffnet wurde, gab es Augenblicke später in der ersten Kurve einen atemstockenden Unfall, der schließlich bei 20:03 Minuten Restzeit eine Rote Flagge provozierte, da Trümmerteile und zwei völlig zerstörte GT3-Autos geborgen werden mussten.

Mirko Bortolottis GRT-Teamkollege Maximilian Paul verlor beim Anbremsen die Kontrolle über seinen Lamborghini und torpedierte den Schubert-BMW von Kelvin van der Linde an der Fahrertür. Als Auslöser für den Kontrollverlust wird eine Ölspur vermutet.

Bitter für den Linzer Thomas Preining: Der Ex-Champion in Manthey-Porsche-Diensten ging von Platz vier in den Neustart, fiel aber hinter den in Wien lebenden Italiener Bortolotti (8.) auf die Neun zurück.