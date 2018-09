DTM in Spielberg: Auf wen man achten muss

Zumindest eine Vorentscheidung in der Meisterschaft kann in den beiden DTM-Rennen in Spielberg fallen (Samstag/Sonntag jeweils 13.30 Uhr/live ORF eins). Die britschen Mercedes-Fahrer Gary Paffett und Paul di Resta liegen nur durch zwei Punkte getrennt an der Spitze. In Hochform ist Audi-Pilot René Rast: Der Deutsche mit Wahlheimat in Österreich gewann vor zwei Wochen beide Rennen auf dem Nürburgring und ist in der Meisterschaft Dritter. Doch neben den Piloten an der Spitze stehen auch andere Männer im Fokus.

- Lucas Auer

Am Ende der Saison wird sich Mercedes aus der DTM zurückziehen. Was Lucas Auer danach machen wird? Der 24-jährige Tiroler hält sich bedeckt. Vier Mal ist der Neffe von Gerhard Berger heuer schon auf dem Podest gestanden, doch mit dem Titelkampf hat er nichts zu tun, derzeit ist er Siebenter. Ein Sieg in Spielberg wäre für Auer der „absolute Hammer“. Doch zuletzt war er durch einen Magen-Darm-Virus geschwächt.

- Philipp Eng

Der 28-jährige Salzburger ist bester Rookie der Saison, zwei Mal fuhr er mit seinem BMW auf das Podest. „Mir liegt diese Strecke, die Anlage ist ein Wahnsinn“, sagt Eng. „Das wäre der perfekte Ort für den ersten Sieg.“ In der Fahrerwertung ist er mit 92 Punkten Neunter.

- Sébastien Ogier

Fünf Mal in Serie gewann Sébastien Ogier zuletzt die Rallye-Weltmeisterschaft. Nun versucht sich der 34-Jährige als Gastfahrer in der DTM. „Das ist etwas komplett Neues für mich“, sagt der Franzose. „Ich versuche, mit jeder Runde so viel wie möglich zu lernen.“